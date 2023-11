Stadt weiß nichts von Beschwerden CDU thematisiert Anwohnerklagen über Rattenplage in Solingen

Der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Mitte sind in den zurückliegenden Wochen mehrere Klagen über eine mögloche Rattenplage unter anderem in der Nordstadt sowie am Weyersberg und am Mangenberg zugetragen worden – weswegen die Christdemokraten das Thema jetzt auf die Tagesordnung der nächsten BV-Sitzung am Donnerstag dieser Woche haben setzen lassen. „Von mehreren Anwohnern und Einrichtungen ist uns berichtet worden, dass etwa in dem Dreieck um die Vorspel, den Weyersberg bis hoch zur Mangenberger Straße seit Längerem eine Rattenplage bestehe“, heißt es bei der CDU, die ferner ausführt, die Betroffenen hätten sich zudem darüber beschwert, dass vonseiten der Stadt Solingen bislang „keine effektive Reaktion auf das Problem“ erfolgt sei.