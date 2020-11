Streit um Schulpolitik : CDU-Fraktion spricht sich für „Solinger Modell“ aus

Solingen Die Solinger Christdemokraten kritisieren die Landesregierung für ihre Schulpolitik. Parallel zeigt sich die CDU aber auch mit dem Vorgehen von OB Kurzbach in der Angelegenheit unzufrieden.

Angesichts der nach wie vor angespannten Corona-Situation an vielen Schulen fordert die CDU-Fraktion im Solinger Stadtrat von der CDU/FDP-Landesregierung ein Umdenken in der Schulpolitik. „Die Infektions- und Quarantänezahlen an den Schulen sind seit Wochen unverändert hoch, eine Entspannung kaum in Sicht. Daher wäre eine Senkung des Infektionsrisikos durch Hybridunterricht begrüßenswert gewesen“, kritisierte der schulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Torsten Küster, am Montag den bisherigen Kurs der Landesregierung.