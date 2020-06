Wahlkampf in Solingen : CDU verlangt weitere Investitionen in Sicherheit

CDU verlangt weitere Investitionen in Sicherheit

Wahlkampf in Solingen

Solingen Die Partei will den kommunalen Ordnungsdienst stärken und die Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Solingen und der Polizei vertiefen. Das hat jetzt Oberbürgermeister-Kandidat Carsten Becker gefordert.

Gleichzeitig lobte Becker das bislang Erreichte. So habe es die CDU im Jahr 2016 geschafft, die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes im Stadtrat durchzusetzen. Eine Maßnahme, die sich nach Einschätzung der Union bewährt hat. „Wir sind dankbar für die wertvolle Arbeit, die die Kräfte beim Ordnungsamt Tag für Tag leisten“, sagte Becker. Allerdings, so CDU-Sprecher Rafael Sarlak, würden Signale aus der Bevölkerung – wie zuletzt in Wald – zeigen, dass weiter Handlungsbedarf bestehe. Gerade regelmäßige Streifen würden das Sicherheitsgefühl der Menschen erhöhen.