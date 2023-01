Feuerwehrfrau wurde mit Silvesterrakete beschossen CDU will schnelle Konsequenzen nach Angriff auf Feuerwehr

Nachdem es in der Silvesternacht auch an der Hasselstraße nahe der Haaeldelle zu einer Attacke auf eine Feuerwehrfrau gekommen ist, fordern die Solinger Christdemokraten ein härteres Vorgehen gegen die Täter. „Es scheint Milieus zu geben, die den Staat und seine Institutionen nicht mehr ernst nehmen oder geradezu herausfordern. Der Rechtsstaat muss dem verloren gegangenen Respekt wieder Geltung verschaffen. Dazu erscheint uns als geeignete Maßnahme, dass Straftätern sehr kurzfristig der Prozess gemacht wird“, sagte der ordnungspolitische Sprecher der CDU, Rafael Sarlak, am Donnerstag.