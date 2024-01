Städtische Immobilien in Solingen Verwaltungs-Campus könnte marode Stadt-Gebäude ersetzen

INFO

Pläne Schon seit mehreren Jahren gibt es Überlegungen, die Solinger Stadtverwaltung neu aufzustellen. So wurde bereits darüber diskutiert, an das Rathaus in Mitte einen Anbau zu setzen, um auf diese Weise die Verwaltung räumlich stärker zu konzentrieren. Später wurden die Pläne allerdings erst einmal wieder zu den Akten gelegt. Neu an dem CDU-Vorschlag ist, dass dieser nun auch städtische Töchter in die Überlegungen miteinbezieht.