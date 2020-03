Kommunalwahlkampf : Walder CDU will Schulz von der BV-Liste streichen

Walder CDU will Schulz von der BV-Liste streichen

Bei dem Nominierungsparteitag der CDU Solingen war es am Wochenende zu teils tumultartigen Szenen gekommen. Foto: Alexander Riedel

Wald Nachdem der ehemalige Bezirkspolizist auch für den Rat kandidiert, sehen Parteifreunde das Vertrauensverhältnis nachhaltig zerstört.

Die Solinger Union kommt nicht zur Ruhe. Nachdem es schon beim Nominierungsparteitag am zurückliegenden Wochenende zu teils tumultartigen Szenen gekommen ist, könnte die Unruhe auf der Vorstandssitzung der Walder CDU am kommenden Montag in die nächste Runde gehen. Denn nach Informationen unserer Redaktion soll Ratskandidat Harry Schulz seinen ersten Platz auf der CDU-Liste für die zeitgleich im September stattfindende Wahl der Bezirksvertretung (BV) Wald wieder verlieren.