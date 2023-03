Solinger Christdemokraten sauer auf die Verwaltung CDU verlangt Einblick in Studie zur Veloroute

Aber die zuletzt erfolgte Antwort vermochte die Union jetzt erneut in keiner Weise zufriedenzustellen. Denn tatsächlich wird die Politik in der entsprechenden Vorlage aus der Verwaltung weiterhin vertröstet. So heißt es in der Beantwortung der Anfrage lediglich, die Ergebnisse der Studie seien in einer Präsentation zusammengefasst worden. Und darauf basierend habe man inzwischen einen Abschlussbericht verfasst, „der zurzeit redaktionell abgestimmt wird“. Sobald die Endfassung vorliege, werde diese den Fraktionen zur Verfügung gestellt, so die Stadt.