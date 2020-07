Wahlkampf 2020 in Solingen : CDU peilt bei der Kommunalwahl ein Resultat von 40+ an

CDU-Chef Sebastian Haug (l.) und OB-Kandidat Carsten ­Becker stellten das 25-seitige CDU-Wahlprogramm vor. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Die Solinger Christdemokraten wollen im Rat und allen Bezirksvertretungen stärkste Kraft werden. OB-Kandidat Becker kündigt bei einem Wahlsieg Änderungen an der Stadtspitze an.

Knapp zwei Monate vor den für September vorgesehenen Kommunalwahlen ist jetzt auch die Solinger CDU in die heiße Wahlkampf-Phase gestartet. So hat die Partei am Dienstag ihr neues Wahlprogramm in der Öffentlichkeit vorgestellt und die Ziele angegeben, die die Union bei den Wahlen am 13. sowie möglicherweise am 27. September erreichen will.

„Wir wollen stärkste politische Kraft werden und streben im neuen Stadtrat eine Stärke von 40+ an. Ohne uns darf es keine Mehrheiten geben“, sagten CDU-Vorsitzender Sebastian Haug sowie Carsten Becker, der als CDU-Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters zudem keinen Zweifel daran ließ, dass sich unter seiner Führung im Rathaus einiges ändern würde. Denn Becker plant nicht allein, den rot-grünen Amtsinhaber Tim Kurzbach (SPD) im OB-Rennen zu besiegen, sondern will darüber hinaus nach den Wahlen die Stadtspitze nachhaltig umgestalten. „Ich werde die Ressorts neu zuschneiden“, sagte Becker.

So schwebt dem Kandidaten vor, sich im Falle eines Wahlsieges als Oberbürgermeister verstärkt um Bereiche wie die Wirtschaftsförderung zu kümmern. Wobei Becker bei der Präsentation des Wahlprogramms noch andere Themen nannte, die seiner Ansicht nach dringend einer Änderung bedürfen – etwa die Schulpolitik. „Der Offene Ganztag leidet an Raumproblemen“, betonte der Christdemokrat, der ferner ein klares Bekenntnis zur Förderschule abgab. Becker: „Viele Solinger Eltern wollen diese Schulform, da dort ihre Kinder sehr gezielt gefördert werden können.“

Zwar gehe es nicht darum, gemeinsamen Unterricht abzulehnen. Allerdings, so der CDU-Kandidat, müsse vor allem die Situation an der Erika-Rothstein-Förderschule verbessert werden. „Dort sind die drei Standorte kritisch zu sehen“, sagte Becker, der die Neugründung einer weiteren Förderschule ausdrücklich nicht ausschloss und Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) sowie OB Kurzbach in Sachen Schulpolitik ein eher schlechtes Zeugnis ausstellte.

Beispielsweise neige der Oberbürgermeister dazu, bei Problemen „offensichtlich keine Verantwortung“ zu übernehmen und diese an seine Dezernenten weiterzugeben, erklärte Carsten Becker, der gleichwohl unterstrich, keinen personen-, sondern einen themenbezogenen Wahlkampf führen zu wollen.

Schwerpunkte dürften diesbezüglich die Finanz-, die Sicherheits-, die Wirtschafts- und die Verkehrspolitik sowie Digitalisierung beziehungsweise gesellschaftlicher Zusammenhalt werden. So schließt die CDU im Programm eine Erhöhung der Gewerbesteuer aus und will die Grundsteuer nicht zu einer neuen Einnahmequelle der Stadt machen. Im Bereich Wirtschaft soll wiederum der Fokus darauf gelegt werden, heutige Gewerbeflächen für Firmen zu bewahren, statt diese Areale (wie zuletzt etwa in Wald) für Wohnen zu nutzen.

Denn nur auf diese Weise, so die CDU, sei es denkbar, Solingen als Wohn- und Arbeitsstadt zu entwickeln. Ein Punkt, der sich auch in den Vorstellungen zur Verkehrspolitik niederschlägt. In diesem Bereich verabschiedet sich die Union – zumindest mittelfristig – von dem Schwerpunkt A 3-Anschluss. Stattdessen sollen die Fahrzeiten mittels intelligenter Verkehrssteuerung und baulichen Änderungen im Stadtgebiet verkürzt werden, derweil für die CDU auch öffentliche Verkehrsträger auszubauen sind.

„Wir müssen darauf reagieren, dass sich die Mobilität ändert“, sagte Kandidat Becker, der überdies ankündigte, das Ehrenamt zu stärken. „Kürzungen für Vereine und soziale Verbände wird es mit uns nicht geben“, versprach Becker, der die Bedeutung gesellschaftlichen Zusammenhalts hervorhob.