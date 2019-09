Rund um das Freibad : CDU fordert mehr Parkplätze im Ittertal

Solingen Die Partei will prüfen lassen, ob die bisherige Parkfläche ausgebaut werden kann.

Das schöne Wetter der zurückliegenden Wochen hat noch einmal viele Besucher ins Freibad Ittertal gelockt. Darum dürften nach dem für kommenden Sonntag, 8. September, geplanten Saisonende in diesem Sommer insgesamt rund 30.000 Badegäste die Tore der Anlage passiert haben. Wobei es an sehr heißen Tagen nicht allein auf der Liegewiese, sondern auch auf dem Parkplatz vor dem Freibad eng wurde.

Aus diesem Grund will die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung (BV) Wald nun überprüfen lassen, inwieweit die Zahl der Abstellmöglichkeiten für Autos im Ittertal vergrößert werden kann. „Uns freut es natürlich, dass das Freibad Ittertal so viele Besucher anzieht“, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der BV Wald, Immo Jähner, am Mittwoch. Allerdings sei gleichzeitig auch darauf zu achten, „dass dies nicht zu Lasten der Anwohner und der Sicherheit geht“, so Jähner weiter.