Neujahrsempfang : CDU lehnt Kooperation mit politischen Rändern ab

Solingen Beim Neujahrsempfang der Partei im Kunstmuseum Solingen war der ehemalige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach zu Gast.

Die Solinger Christdemokraten schließen auch nach dem angekündigten Rückzug der Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei weiter aus. Das haben sowohl Parteichef Sebastian Haug, als auch der Oberbürgermeister-Kandidat der Union, Carsten Becker, am Montagabend beim Neujahrsempfang der CDU im Kunstmuseum Solingen betont.

„Das gilt: zu keiner Zeit, an keinem Ort, zu keinem Anlass und auf keiner Ebene“, sagte Haug im gut gefüllten Meistermann-Saal des Museums. Vielmehr müsse die CDU in Solingen im Kommunalwahlkampf Themen wie Sicherheit, Verkehr, Steuern, Kitas und Umwelt in den Vordergrund stellen, forderte der Parteivorsitzende, während OB-Kandidat Becker die Ziele ausgab, eine Mehrheit im Stadtrat zu erringen und den Chefposten im Rathaus für die CDU zurückzugewinnen.