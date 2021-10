Politik in Solingen : CDU fordert ämterübergreifende Anlaufstelle

Solingen Die Solinger Christdemokraten wollen, dass die Bürger in Zukunft weniger Stress bei Behördengängen haben und verlangen darum nun eine zentrale Anlaufstelle bei der Stadt.

Dabei schwebt der Union in der Klingenstadt ein passendes Angebot für alle Generationen vor. Dies beinhalte, so Sonja Kaufmann als Sprecherin der CDU im Ausschuss am Dienstag, sowohl eine zentrale Anlaufstelle, als auch eine digitale Anlaufstelle. So solle unter anderem gewährleistet werden, dass älteren Menschen wiederholte Behördengänge erspart blieben und vor allem Sozialleistungen ohne Komplikationen und Scham beantragt werden könnten.