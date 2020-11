Jubiläum : Solinger Christdemokraten feiern 75. Geburtstag

Solingen Vor einem Dreivierteljahrhundert wurde auch in der Klingenstadt die neue Partei aus der Taufe gehoben. Am Mittwoch, 18. November, feiert die CDU Solingen nun ihr 75-jähriges Bestehen.

Der „Rheinische Hof“ am Schlagbaum war überfüllt. Rund 500 Personen waren an jenem Abend in der Gaststätte am Nordrand der Innenstadt erschienen, um eine neue Partei aus der Taufe zu heben. Am 18. November jährt sich auf den Tag die Geburtsstunde der CDU, die vor 75 Jahren – damals noch als CDP (Christlich-Demokratische Partei) – auch in der Stadt Solingen gegründet wurde.