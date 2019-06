Verkehrsbetriebe : Verkehrsbetriebe: CDU lehnt ein höheres Defizit ab

Solingen Fraktionschef Carsten Voigt will, dass sich Solingen beim ÖPNV andere Städte zum Vorbild nimmt.

Die Solinger Christdemokraten sehen in Sachen ÖPNV in der Klingenstadt noch Luft nach oben, weisen aber einen Anstieg der Schulden bei den Verkehrsbetrieben der Stadtwerke Solingen entschieden zurück. Das hat am Freitag CDU-Fraktionsvorsitzender Carsten Voigt betont, der sich damit in die aktuelle Defizit-Diskussion beim Busverkehr einschaltete.