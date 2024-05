Bustour im Bergischen Land Fünf Stunden Zeitreise in die wilden 70er Jahre

Thiel kündigt viel Musik der Zeit an, dazu ein Quiz, viele Geschichten und Fakten sowie in einer der beiden eingeplanten Pausen kann man sich auf passende Snacks freuen. “Es gibt einiges zu sehen, was tatsächlich aus der Zeit ist.“ Es geht nicht nur um lange Haare und kurze Röcke oder Schlaghosen, auch die Frauenbewegung, die Kommunale Gebietsreform, die Bauwut werden thematisiert. Eine Geschichtsstunde der besonderen Art: „Es gibt einen kompletten Abriss der 70er-Jahre. In einer Pause bewegen wir uns auch etwas wenn es um die Trimm-dich-Pfade geht.“ Die Rundfahrt führt beispielsweise an der Solinger Cobra und dem H2O in Remscheid mit der typischen Architektur der Zeit vorbei.