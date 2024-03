Gewerbeflächen in Solingen Neue Debatte zur Zukunft des Buschfelds

Kritik an der Forderung der FDP kommt derweil von der Bürgerinitiative „Rettet das Ittertal“. So geht die Initiative davon aus, „dass der Bedarf nicht so hoch ist, wie er völlig überzogen 2012 für den Regionalplan angemeldet wurde“. Die Liberalen verweigerten sich mit ihrer Haltung „einer in der Stadtgemeinschaft abgestimmten nachhaltigen Stadtentwicklung“, heißt es in einer in dieser Woche verbreiteten Stellungnahme der Bürgerinitiative. Wertvolle Naturflächen wie etwa das Buschfeld müssten aber dringend vor einer Versiegelung geschützt werden.