Karnevalisten feiern Altweiber im Walder Schlauch : Narren trotzen dem Regen

Auf der großen Bühne der Solinger Morgenpost / Rheinische Post kam es zur traditionellen Machtübernahme durch Prinzessin Silke II und Prinz André I. Oberbürgermeister Tim Kurzbach (links) nahm’s mit Humor und feierte mit. Foto: Peter Meuter (pm)

Wald Die heiße Phase der fünften Jahreszeit hat begonnen. Hunderte Jecken feierten zum Karnevals-Auftakt am Donnerstag im Walder Schlauch – und ließen sich auch von dem eher durchwachsenen Wetter mit Regen und Kälte die Laune nicht verderben. Bis Aschermittwoch soll nun gefeiert werden.

Das Wetter hatte es nicht wirklich gut gemeint mit den rund 300 kleinen und großen Jecken, die sich im Walder Schlauch eingefunden hatten. Aus dunklen Wolken prasselten Regentropfen herunter – was indes vergessen war, als es um 11.11 Uhr endlich losging. Mit der traditionellen Übergabe des Rathaus-Schlüssels durch Oberbürgermeister Tim Kurzbach an Prinzessin Silke II. ist am Donnerstagmorgen wieder der Startschuss zur heißen Phase des Solinger Straßenkarnevals gefallen.

Bis einschließlich Karnevalsdienstag gehört die Klingenstadt nun den Narren, die zu Altweiber schon einmal bewiesen, dass Solingen vielleicht nicht mit den Karnevalshochburgen am Rhein vergleichbar ist, dafür aber mit einer besonders familiären Atmosphäre zu punkten vermag. Denn wie schon in den Vorjahren schwappte die Stimmung von der großen Bühne der Solinger Morgenpost / Rheinischen Post erneut in Windeseile auf die Gäste im Walder Schlauch hinüber.

Wobei die gute Laune vor allem des Oberbürgermeisters durchaus nachvollziehbar erschien, dürfte in den kommenden Tagen doch zumindest zwei Sorgen erst einmal quitt sein. „Ich übergebe den Rathaus-Schlüssel samt der städtischen Schulden und mancher Blötschköppe an die Prinzessin“, sagte Tim Kurzbach an die Adresse von Silke II. gerichtet.

Ein Hinweis, der an diesem Vormittag im Walder Schlauch allerdings niemanden ernsthaft verunsichern konnte – am allerwenigsten das Solinger Prinzenpaar. So schafften es sowohl die Prinzessin als auch Prinz André I. spielend, die Narren auf die kommenden fünf tollen Tage einzustimmen. Immer wieder sprang die ausgezeichnete Laune von der Bühne auf das Publikum über, das dementsprechend feiernd und schunkelnd den kalten sowie nassen Wetterverhältnissen trotzte.

Einen nicht unerheblichen Anteil daran hatten aber auch die Mädchen beziehungsweise jungen Damen der Schiwa Tanzformation. Bei den teilweise akrobatischen Einlagen vor allem der ganz Kleinen sprang der Funke in Nullkommanichts auf die Zuschauer über, die die Tänzerinnen mit viel Beifall bedachten.

So manchen brachten sie ein bisschen ins – nicht ganz ernst gemeinte – Grübeln. Unter den Feiernden in Wald war auch Carsten Becker, der sich in diesem Herbst für die CDU um den Chefposten im Solinger Rathaus bewirbt und vor einigen Jahren selbst einmal auf der großen Bühne im Schlauch gestanden hatte. In der Session 2012 / 2013 war Becker neben Prinzessin Pamela I. als Carsten I. Karnevalsprinz der Klingenstadt gewesen.

Jedenfalls wollte sich Becker am Donnerstag angesichts der Frage, welche Aufgabe denn wohl schöner sei, nicht eindeutig festlegen. „Alles zu seiner Zeit“, sagte der CDU-Mann mit einem Lachen, ehe er sich, wie auch die anderen Jecken um ihn herum, wieder den wirklich wichtigen Dingen im Hier und Jetzt zuwandte – die sich in den nächsten Tagen bis Aschermittwoch zumindest für das aktuelle Prinzenpaar einzig und allein um Karneval drehen wird. Dabei wussten André I. und Silke II. die Narren schon am Donnerstag von einem echten Marathon zu berichten. „Wir haben überall tolle Erlebnisse, wenn wir in Solingen unterwegs sind“, sagte der Prinz, der besonders viel Applaus erhielt, als er von seinem bereits geschafften sowie vom weiteren Pensum sprach.