Pop-up-Store im Solinger Einkaufszentrum Gepanzertes Wiesel wirbt für die Bundeswehr

Seit 2019 nutzt die Bundeswehr die Möglichkeit, über so genannte Pop-up-Stores in Einkaufszentren Personal anzuwerben und Imagepflege zu betreiben. Jetzt macht die Bundeswehr auch in der Klingenstadt Station. „Wir als Karrierecenter Düsseldorf konzentrieren uns natürlich auf Städte in unserem Einzugsgebiet. Wir waren zum Beispiel 2022 in Oberhausen und präsentieren uns nun in Solingen“, sagt Cramer.