Bundestagswahl 2021 : SPD schickt Solinger Ingo Schäfer ins Rennen

Solingen / Remscheid / Wuppertal Ingo Schäfer setzte sich in Stichwahl gegen Remscheiderin Stefanie Bluth durch.

Bereits im ersten Wahlgang hatte sich abgezeichnet, dass der letzte Kandidat der SPD für den Wahlkreis 103 (Solingen, Remscheid, Cronenberg, Ronsdorf) wohl auch der neue werden würde. Der Solinger Ingo Schäfer hatte 28 Stimmen erhalten. Für die Remscheiderin Stefanie Bluth hatten 22 Delegierte gestimmt, für den Ronsdorfer Andreas Bergert sieben. In der Stichwahl verdiente sich der 55-jährige Feuerwehrmann aus Ohligs die Kandidatur im „bergischen Bundestagswahlkreis“ mit 32 zu 24 Stimmen gegen Stefanie Bluth.

In seiner Vorstellungsrede im Rahmen der rund anderthalbstündigen Wahlkreiskonferenz betonte Ingo Schäfer, dass er sich als bergischer Bundestagsabgeordneter in erster Linie den Themen Arbeit, Gesundheit und Steuergerechtigkeit widmen wolle. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiges Gesundheitssystem ist. In diesem Bereich darf der Staat das Zepter nicht aus der Hand geben.“