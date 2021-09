Bundestagswahl 2021 in Solingen : „Wir haben auf die richtigen Kandidaten gesetzt“

Solingen Bei der „Wahlparty“ im Foyer des Theater und Konzerthauses musste lange auf das Endergebnis gewartet werden. Nur wenige Menschen waren gekommen. SPD, Grüne und FDP freuten sich über die erzielten Ergebnisse.

Lange mussten die wenigen Gäste der „Wahlparty“ im Foyer des Theater und Konzerthauses warten, bis das Endergebnis für den Wahlkreis 103 insgesamt und die Solinger Ergebnisse feststanden. Doch für den Sportausschuss-Vorsitzenden Ernst Lauterjung (SPD) stand schon frühzeitig fest, „dass für uns eingetroffen ist, was wir erwarten konnten“. Und das nicht nur für den Bund – sondern auch für die Ergebnisse in Solingen, Remscheid und den Wuppertaler Stadtteilen Cronenberg und Ronsdorf. „Wir haben auf die richtigen Kandidaten gesetzt – in Solingen und in Berlin“, befand die SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Iris Preuß-Buchholz.