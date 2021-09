Bundestagswahl 2021 in Solingen : Die Klingenstadt hat am Sonntag die Wahl

Solingen Die Wahllokale werden am Sonntag, 26. September, um 8 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr haben die Wähler Gelegenheit, ihre Stimmen abzugeben. Der Briefwahlanteil ist enorm hoch. Stand Freitag waren 38.720 Anträge eingegangen.

Am Sonntag hat auch Solingen die Wahl und kann mit entscheiden darüber, welcher Kandidat beziehungsweise welche Kandidatin für den Wahlkreis 103 (Solingen-Remscheid-Wuppertal II) direkt in den Bundestag einzieht – oder aber den Sprung ins Parlament über die jeweiligen Landeslisten der Parteien schafft. Allein in der Klingenstadt sind am Sonntag rund 111.500 Personen ab 18 Jahren wahlberechtigt. Bei der Bundestagswahl 2017 haben etwa 82.000 Frauen und Männer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Damals waren insgesamt 112.624 Personen wahlberechtigt.