Wegen Körperverletzung in Bonn Bundespolizei ermittelt gegen Solinger

Am Bonner Hauptbahnhof wendete sich am 1. Mai gegen 22 Uhr ein 40-Jähriger aus Solingen an die Bundespolizei. Er gab den Beamten zufolge an, in der Bahnhofstoilette von einer Reinigungskraft versehentlich eingeschlossen und anschließend von dieser beleidigt und leicht an der Stirn verletzt worden zu sein. Die Beamten werteten daraufhin die Videoaufzeichnungen aus und stellten fest, dass der Eingeschlossene gewalttätig gegenüber der Reinigungskraft geworden war. Er hatte sie mit einem „Stopkick“ getreten und am Hals festgehalten. Doch war nicht zu erkennen, wie er sich die leichte Verletzung an der Stirn zugezogen hat. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen „Körperverletzung“ gegen den Solinger ein, weitere Ermittlungen dauern an.