Nach Bürgergeld-Kritik Solinger Grüne werfen Arbeitgebern „Sozialschmarotzerdebatte“ vor

Nachdem der Verein Bergischer Unternehmerverbände (VBU) Anfang dieser Woche eine nicht repräsentative Umfrage unter Firmen der Region zu den Auswirkungen der jüngsten Bürgergergelderhöhung auf die Beschäftigung in den Betrieben veröffentlicht hat, ist jetzt eine heftige Diskussion über einen vermeintlichen Missbrauch von Sozialleistungen entbrannt. So haben am Mittwoch unter anderem die Solinger Grünen auf den entsprechenden Bericht unserer Redaktion zu der besagten Unternehmensbefragung reagiert und den VBU davor gewarnt, mit dergestalteten Verlautbarungen eine neue „Sozialschmarotzerdebatte“ loszutreten.