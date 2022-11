Zugehörigkeit zu Wermelskirchen oder Solingen? Bürger in Höhrath und Angerscheid stimmen ab

Um dieses Meinungsbild einzuholen, erhalten alle Personen in Höhrath und Angerscheid ab 16 Jahren in den nächsten Tagen einen kurzen Fragebogen, der bis zum Jahresende beantwortet werden kann. Zusammengestellt wurde er von der Statistikstelle der Stadt Solingen in Abstimmung mit der Bezirksvertretung Burg-Höhscheid. Geantwortet werden kann online oder auf Papier, ein portofreier Rückumschlag liegt dem Anschreiben bei.