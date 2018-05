Solingen: Bündnis verknüpft mit Gedenken auch politische Forderungen

Solingen Eine Frage kann Frank Knoche vom Netzwerk Solinger Appell offensichtlich nicht mehr hören - die nach dem Besuch des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu in Solingen: "Durch dieses Thema", sagt der grüne Ratsherr, "treten die Ursachen des rechtsextremistischen Brandanschlages völlig in den Hintergrund." Diese wiederum sollen im Mittelpunkt mehrerer Veranstaltungen stehen, die das "Forum gegen Krieg und Rassismus" gemeinsam mit Antifa- und Migrantengruppen organisiert.

Los geht es mit einer Podiumsdiskussion im Theater und Konzerthaus am Mittwoch, 23. Mai, um 19 Uhr. Unter dem Titel "Solingen 1993 - Niemals vergessen - Unutturmayacagiz!" kommen Überlebende rassistisch motivierter Brandanschläge und Mitglieder verschiedener Initiativen zusammen. Zu den Gästen gehört dabei auch der türkischstämmige Autor und Erdogan-Gegner Dogan Akhanli.

Um ihrem Anspruch gerecht zu werden, "Rassismus überall" zu bekämpfen, thematisieren die Veranstalter neben dem Brandanschlag auf das Haus der Familie Genç auch das sogenannte Sivas-Massaker. In der zentralanatolischen Stadt hatten islamische Fundamentalisten wenige Wochen nach dem Solinger Anschlag 1993 ein Hotel in Brand gesetzt und damit über 30 Teilnehmer eines alevitischen Kulturfestivals getötet.

Auch Bürger der Klingenstadt habe dieses Ereignis schwer getroffen, betont Leyla Solmaz von der Alevitischen Kulturgemeinde Solingen. Zugleich lebten einige der verurteilten Mörder von Sivas in Deutschland, betonen die Organisatoren. Wegen Taschenkontrollen am Eingang sollen die Besucher an diesem Abend möglichst frühzeitig zum Theater kommen.