Tatverdächtige in Solingen gefasst Brutale Räuber greifen Opfer mit Messer an

Drei junge Männer im Alter von 18 beziehungsweise 20 Jahren stehen unter dem dringenden Verdacht, in der Nacht zu Sonntag in Mitte mehrere Passanten überfallen, ausgeraubt und dabei zum Teil schwer verletzt zu haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagnachmittag bekannt gaben, wurden die Beschuldigten nur kurze Zeit nach den Taten von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gefasst – wobei zumindest einer der Männer in absehbarer Zeit keine Straftaten mehr begehen kann. Denn für den 20-Jährigen hat ein Haftrichter am Montag Untersuchungshaft angeordnet.