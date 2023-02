Veranstaltungskalender „Erlebe Solingen“ Broschüre soll die bunte Vielfalt des Stadtlebens zeigen

„Das Projekt ist sehr spannend“, sagt Sandra Perinelli-Hallac vom Stadtmarketing und betont: „Wir sind immer im Austausch mit den Akteuren und unterstützen auch gerade kleinere Initiativen gern“. Der ketzerischen Frage, ob es denn in diesen digitalen Zeiten noch einen Veranstaltungskalender in Papierform braucht, kommt Tim Müller zuvor: „Wir sehen es als großen Vorteil, eine kuratierte, komprimierte Print-Übersicht zu haben, in der man sieht, was wann stattfindet.“