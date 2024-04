Auch für Macheten-Angriff verantwortlich Verdächtiger für Brand mit vier Toten in Solingen ermittelt

Zwei Wochen nach der Brandstiftung in einem Wohnhaus an der Grünewalder Straße im Solinger Stadtteil Höhscheid war am Montagabend ein 40-Jähriger in seiner Wohnung – vermutlich mit einer Machete – lebensgefährlich verletzt worden. Als Verdächtiger wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen.