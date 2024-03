Nach Brandstiftung mit vier Toten Trauerkundgebung vor Solinger Brandhaus geplant

Auch vier Tage nach der mutmaßlichen Brandstiftung auf ein Wohnhaus in Solingen schlagen die Emotionen weiter hoch. So haben jetzt verschiedene linke Gruppen im Internet für Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, zu einer Trauerkundgebung vor der Brandruine an der Grünewalder Straße aufgerufen, um auf diese Weise an die vierköpfige bulgarische Familie zu erinnern, die bei dem Feuer in der Nacht zu Montag ums Leben gekommen ist.