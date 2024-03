Nach Brandstiftung mit vier Toten „Solinger Muslime vertrauen auf Polizei und Staatsanwaltschaft“

Fünf Tage nach der Brandstiftung in einem Wohnhaus an der Grünewalder Straße im Solinger Stadtteil Höhscheid mit vier Toten sowie über 20 teilweise lebensgefährlich verletzten Personen wird allmählich auch das materielle Ausmaß des verheerenden Feuers in der Nacht von Sonntag auf Montag deutlich. So geht man bei der Stadt Solingen inzwischen davon aus, dass nicht nur das Brandhaus durch die Flammen zerstört worden ist, sondern etliche Nachbargebäude auf absehbare Zeit ebenfalls nicht mehr bewohnbar sein werden.