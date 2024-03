Erklärung der Staatsanwaltschaft Feuer in Solingen mit vier Toten wurde vorsätzlich gelegt

In dem Wohnhaus an der Grünewalder Straße war in der Nacht auf Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag im Rahmen einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz mitteilte, ist die Ursache auf Brandstiftung zurückzuführen: „Die erste Einschätzung des Sachverständigen ist eindeutig gewesen“.