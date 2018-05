Brandanschlag in Solingen: Angela Merkel kommt zur Gedenkfeier

Brandanschlag vor 25 Jahren : Merkel kommt zur Gedenkfeier für Opfer von Solingen

Angela Merkel bei ihrem Russland-Besuch am 18. Mai. Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Solingen Bundeskanzlerin Angela Merkel will zum 25. Jahrestag des Brandanschlags von Solingen an der Gedenkveranstaltung in der Düsseldorfer Staatskanzlei teilnehmen. Das bestätigten Regierungskreise in Düsseldorf und Berlin.

Neben Merkel wollen am 29. Mai NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), Außenminister Heiko Maas (SPD), sein türkischer Amtskollege Mevlüt Çavusoglu und Mevlüde Genç, die bei dem Anschlag fünf Familienmitglieder verloren hatte, an die Opfer erinnern.

In der Nacht des 29. Mai 1993 hatten vier rechtsradikale Männer das Haus der türkischstämmigen Familie Genç angezündet. Die Täter wurden wegen Mordes verurteilt. Den Gedenktag richten Stadt, Familie Genç, Moscheegemeinde, evangelische Kirche und ein Bündnis für Zivilcourage aus.

(dpa)