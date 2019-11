Brand in Solingen-Wald : Feuerwehr muss Frau aus Wohnung retten

Solingen Die Feuerwehr Solingen wurde am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr zu einem Brand gerufen. Die Flammen schlugen schon aus den Fenstern einer Wohnung im ersten Obergeschoss, aus der eine Frau gerettet werden musste.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten sich Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Adolf-Kolping-Straße in Solingen-Wald bereits in Sicherheit gebracht. Eine Frau wurde vermisst. Sie konnte laut Feuerwehr „unverzüglich“ aus der brennenden Wohnung gerettet werden und wurde vom Rettungsdienst sofort in ein Krankenhaus transportiert.