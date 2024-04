Nach dem tödlichen Brand in Solingen Drei Schwerstverletzte außer Lebensgefahr

„Aber Gerüchte in die Welt zu setzen, wie seit dem Feuer am Grünewald von mehrern Seiten geschehen, halte ich für grundfalsch. Es wäre schlimm genug, wenn sich diese Befürchtung bewahrheiten würde. Aber mit solchen Spekulationen hetzen wir die Menschen noch stärker gegeneinander auf, als es derzeit in unserer Gesellschaft ohnehin schon der Fall ist. Wollen wir verunsicherten Migranten, die sich in Deutschland nicht mehr sicher fühlen, ihre Ängste bestätigen, ohne dass dies einem faktischen Hintergrund entspricht? Einmal diese Annahme in die Welt gesetzt, wird der Anschlag als ein rassistischer Anschlag in vielen Köpfen bleiben – auch wenn später Beweise für andere Motive vorliegen. Außerdem wird hier Populisten eine Bühne geboten, die wir ihnen nicht ohne Not bieten sollten. Konservative und nationalistische Kräfte aus dem In- und Ausland springen auf diesen Zug auf, nutzen ihn für ihre Zwecke und nutzen den Verlust und die Trauer der Betroffenen aus. Sie vergiften damit das politische Klima. Wollen wir das?“