Nach dem Brand mit vier Toten in Solingen „Ich hoffe, dass ich die Schreie irgendwann aus meinem Kopf kriege“

Die Anteilnahme war auch am Tag nach der Katastrophe überwältigend. Nachdem in der Nacht von Sonntag auf Montag in einem Mehrfamilienhaus an der Grünewalder Straße in Höhscheid bei einem verheerenden Brand vier Menschen, mutmaßlich eine Familie mit zwei kleinen Kindern, ums Leben gekommen und 21 weitere Personen zum Teil schwerstverletzt worden sind, ist die Fassungslosigkeit vor allem unter den Nachbarn auch am Tag danach noch förmlich mit Händen zu greifen gewesen.