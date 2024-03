Tödliche Brandstiftung im Solingen Wie Stadt und Caritas jetzt Betroffenen helfen

Dieses wendet sich in erster Linie an die direkt Betroffenen. „Das Angebot umfasst sowohl finanzielle Soforthilfen als auch psychologische Angebote, etwa zur Bearbeitung von Traumata und zur Trauerbegleitung. Hier arbeitet die Stadt eng mit der Caritas zusammen, die in unmittelbarer Nähe zum Brandort ein Familienhilfezentrum betreibt“, sagte eine Rathaussprecherin, die am Mittwoch zudem auf weitere Unterstützungen verwies, die etwa für Zeugen eingerichtet worden sind.