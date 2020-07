Feuerwehreinsatz in Solingen : Brand in Lager einer Zoohandlung

Die Feuerwehr Solingen wurde am in den frühen Morgenstunden zu einem Brand auf auf dem Gelände eines Zoohandels und Hallentrödels alarmiert.. Foto: Gianni Gattus

Solingen Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen im Erdgeschoss eines Hauses an der Neuenhofer Straße ausgebrochen. Insgesamt befanden sich 15 Feuerwehrleute – unter anderem unter Atemschutz – im Einsatz.

Ein Feuer im Lager einer Zoohandlung hat am frühen Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Solinger Feuerwehr im Stadtteil Höhscheid gesorgt. Nach Angaben der Leitstelle war der Brand gegen 5.45 Uhr entdeckt worden. In einer ersten Meldung hatte es zunächst geheißen, der Dachstuhl des Hauses an der Neuenhofer Straße stehe in Flammen – was allerdings nicht das gesamte Ausmaß des Feuers beschrieb, als die Feuerwehrleute nur wenige Minuten nach dem ersten Alarm am Einsatzort eintrafen.