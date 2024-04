Aktionen im Botanischen Garten Bücherbörse und Kakteen-Workshop

Der Botanische Garten verwandelt sich am Sonntag, 7. April, in einen Ort der Literatur, zu dem alle Freunde und Bücherfans eingeladen sind: Ab 14 Uhr startet die zehnte Solinger Bücherbörse in den Schauhäusern des Botanischen Gartens. Interessierte können dort stöbern und sich etwas Gutes zum Schmökern mitnehmen. Wer selbst gute Bücher übrig hat, darf diese gerne mitbringen und dazu stellen. Besonders gefragt sind immer gut erhaltene Kinderbücher, Koch- und Sachbücher. Romane sind aber auch willkommen.