Botanischer Garten in Solingen : Wenn der Zimtbaum im Zug steht

Botanischer Garten in Solingen

Das unter Denkmalschutz stehende Tropenhaus wurde 1965 in Betrieb genommen. Bis Oktober soll die Sanierung und der Austausch der Doppelstegplatten abgeschlossen sein – bevor die Kälte Einzug hält. Foto: Peter Meuter

Solingen Die Stiftung Botanischer Garten lässt bis Ende Oktober für rund 150.000 Euro das 55 Jahre alte denkmalgeschützte Tropenhaus sanieren.

Acht Meter hoch, 143 Quadratmeter groß: Das Tropenhaus des Botanischen Gartens ist auch von außen eindrucksvoll – und deshalb Teil des Logos, mit dem für die Anlage geworben wird. „Das Tropenhaus ist unser Wahrzeichen“, sagt Matthias Nitsche, der zweite Vorsitzende der Stiftung Botanischer Garten. „Es ist aber in die Jahre gekommen.“ An dem 1965 eröffneten denkmalgeschützten Gebäude nagt der Zahn der Zeit: Die Verglasung aus Doppelstegplatten ist an mehreren Stellen undicht; einige Fugen fehlen komplett.