Nach Werkschließung in Solingen Borbet-Mitarbeiter demonstrieren am Samstag in der City

Unterstützung bekamen die Betroffen dabei von den beiden Vorsitzenden der Solinger SPD, Manfred Ackermann und Sabine Vischer-Kippenhahn, die am Donnerstag zu der Mahnwache gekommen waren. „Es wäre schön, wenn sich Unternehmen und Belegschaft noch einmal zusammenfinden, um nach einer Alternative zur Schließung zu suchen“, hieß es später vonseiten der Sozialdemokraten, während die entlassenen Borbet-Beschäftigten ankündigten, am Samstag, 7. Januar, an der Demonstration der IG Metall unter dem Motto „Genug ist genug“ um 12 Uhr auf dem Neumarkt in der Solinger Innenstadt teilzunehmen.