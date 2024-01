Nach Werksschließung in Solingen Borbet scheitert auch vor Landesarbeitsgericht

Der Räderhersteller Borbet, der im Jahr 2022 sein Solinger Werk an der Weyerstraße in Ohligs geschlossen und infolgedessen mehreren hundert Mitarbeitern gekündigt hat, hat in fünf Fällen vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf erneut den Kürzeren gezogen. Denn wie ein Sprecher des Landesarbeitsgerichts nun bekanntgegeben hat, ist die 3. Kammer des Gerichts in der Landeshauptstadt in dieser Woche der Rechtsauffassung des Arbeitsgerichts Solingen gefolgt, welches bereits im zurückliegenden Jahr in erster Instanz zugunsten etlicher der zuvor entlassenen Mitarbeiter entschieden hatte.