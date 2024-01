NRW-Landesregierung zieht Bilanz Bombendrohungen an 22 Schulen

3. November Passanten meldeten der Polizei den Verdacht auf eine bewaffnete Person in Nähe der Coppelschule: Diesmal durchsuchte ein SEK die Einrichtung, Schüler und Lehrer verschanzten sich in den Klassenräumen. Erst, als die Polizei Entwarnung gab, wurde die Schule geräumt: Ein Großeinsatz, der später kritisiert wurde – eine Nummer zu groß? Doch nach dem Polizeipräsidium Wuppertal erteilt auch das NRW-Landesministerium diesen Kritikern eine klare Absage: In zwei Fällen offener Drohungen habe es eine polizeiliche Gefährderansprache gegeben. In den übrigen 20 Fällen lägen dem Schulministerium keine polizeilichen Ermittlungsergebnisse oder Daten über die Täter vor, heißt es in Fellers Bericht. „Trotz der Einstufung einer Nicht-Ernsthaftigkeit der Drohungen bei allen Meldungen im Jahr 2023 wird auch zukünftig jede Drohung an die Polizeibehörden weitergeleitet“, versicherte Feller.