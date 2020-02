Elektromobilität in Solingen : Batterie-Obus startet ab Montag wieder durch

Zwei Generationen Solinger Bus-Geschichte: ein Obus von 1986, der über eine Million Kilometer gelaufen hat, und ein neuer Batterie-Obus. Foto: Peter Meuter (pm)

Solingen Die Auszeit des BOB auf der 695 ist vorbei. Technische Fehler seien behoben, hieß es nun beim Besuch von Umweltministerin Heinen-Esser.

Die BOB-lose Zeit im Linienverkehr der Stadtwerke Solingen (SWS) neigt sich ihrem Ende entgegen. Denn nachdem die neue Obus-Generation mit Batterie Mitte Dezember wegen technischer Probleme den Betrieb auf der Linie 695 zunächst hatte einstellen müssen, lief in dieser Woche ein sogenannter Härtetest ohne irgendwelche Störungen – so dass einer Rückkehr der vier BOB-Prototypen in den Regelverkehr nichts mehr im Wege steht.

Das hat der Geschäftsführer der SWS-Verkehrssparte, Conrad Troullier, jetzt auf Nachfrage bestätigt. „Wir beginnen am Montag, 2. März, mit zwei Fahrzeugen“, sagte Troullier am Donnerstag am Rande eines Besuchs von NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) in Solingen.

Info Dieselmotoren sollen überflüssig werden Projekt Das BOB-Pilotprojekt läuft bis 2022 und umfasst 20 Millionen Euro, davon 15 Millionen an Fördermitteln vom Bund. Beteiligt sind die Stadtwerke, die Stadt, die bergische Uni, die „Neue Effizienz“ und Firmen. Es sind schon weitere BOB bestellt. Idee Ziel ist es, die Batterien bei Fahrten unter Draht zu laden, um so auf Strecken ohne Oberleitung auf Dieselaggregate verzichten zu können.

Tatsächlich planen die Verkehrsbetriebe, im Laufe der kommenden Woche alle vier bereits nach Solingen ausgelieferten Batterie-Oberleitungsbusse wieder auf die Strecke der 695 zwischen Gräfrath und Meigen zu schicken, um auf diese Weise wichtige Informationen über die neue Antriebstechnik unter Bedingungen des normalen Linienverkehrs zu erhalten.

Zuvor hatten die Fachleute der SWS den BOB mit der Wagennummer 862 am Mittwoch noch einmal 18 Stunden lang sprichwörtlich auf Herz und Nieren geprüft. Um 5.20 Uhr hatte das Fahrzeug das Depot an der Weidenstraße verlassen und dann den ganzen Tag über sowie bis in die späten Abendstunden Fahrgäste auf der Linie 695 befördert.

Dabei lief offensichtlich alles wie erhofft. Beispielsweise trat der Fehler, der im Dezember zu dem zwischenzeitlichen Stopp der Batterie-Obusse geführt hatte, nicht mehr auf und die vier Batterien des BOB entluden sich gleichmäßig. Darüber hinaus wurden aber auch keine kritischen Spitzen bei echten Belastungen gemessen und die Temperatur der Batterien lag mit 22 Grad im grünen Bereich.

Alles in allem also gute Voraussetzungen, um den Härtetest nach etwas mehr als zwei Monaten wieder aufzunehmen – und Ministerin Heinen-Esser das Gesamtprojekt am Donnerstag vorzustellen. Die Umweltministerin war mit dem bergischen Bundestagsabgeordneten Jürgen Hardt (CDU) in die Klingenstadt gekommen und zeigte sich von der Solinger BOB-Technik durchaus angetan.

Ursula Heinen-Esser und Jürgen Hardt (M.) ließen sich von Jörg Eisenhut (Stadtwerke) die BOB-Technik erklären. Foto: Peter Meuter (pm)

„Das Projekt ist für uns unglaublich wichtig“, sagte die Landesministerin nach der Präsentation. So biete die Idee, bei Abschnitten unter Oberleitung die Batterien aufzuladen, um dann auch auf freien Strecken elektrisch zu fahren, ganz neue Möglichkeiten zur CO 2 -Reduktion sowie zur Luftreinhaltung. Ursula Heinen-Esser: „Das wäre ein großer Fortschritt“.

Gleichwohl befindet sich das Projekt, die Dieselbusse bis 2030 zu ersetzen und den ÖPNV in Solingen zu 100 Prozent emissionsfrei zu betreiben, einstweilen erst am Anfang. So betonte Projektkoordinator Adrian Drogge von der Kooperationsgesellschaft „Neue Effizenz“ in einem Vortrag, in Zukunft gelte es noch verschiedene Fragen nach der Infrastruktur, der Wirtschaftlichkeit, der Effizienz sowie der Vernetzung zu klären.

Über mangelnden Zuspruch können die Verantwortlichen jedenfalls nicht klagen. So berichtete Verkehrsbetriebe-Chef Troullier, dass Gäste aus dem In- und Ausland nach Solingen kämen, um den BOB zu sehen. „In 14 Tagen haben wir zum Beispiel Besuch aus Hagen“, sagte Troullier.