Neueröffnung in Solingen “Bob’s Rock and Bowl“ in Ohligs legt Anfang August los

Demnach soll die Zeit des Wartens am Donnerstag in zwei Wochen endgültig vorüber sein – und die ehemaligen Hitzegrad-Räumlichkeiten könnten nach einer Pause von rund zwei Jahren ab dem 8. August wieder zu einer festen Adresse in der Ohligser Ausgehszene werden, die speziell in der Gegend am alten „Kreisverkehr“ in den zurückliegenden Monaten nach den dort durchgeführten Umbauarbeiten einen spürbaren Aufschwung genommen hat.