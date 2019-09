Kostenpflichtiger Inhalt: Batterie-Obus-Pilotprojekt in Solingen : BOB-Linienverkehr startet im Oktober

Die Endhaltestelle Abteiweg in Gräfrath ist bereits umgebaut. Es fehlt noch eine Trafostation, wo die Obusse bei Bedarf Strom tanken können. Foto: Martin Oberpriller

Solingen Der batteriebetriebene Obus steht auf der Linie 695 in den Startlöchern. In den kommenden Wochen werden abschließende Arbeiten an der Strecke erledigt. Danach beginnt für den BOB der Stresstest im Alltag.