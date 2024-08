Temposünder im Visier Blitzermarathon auch in Solingen und Remscheid

Solingen/Remscheid · Es heißt nicht mehr „Blitzmarathon“, sondern „Operation Speed“. Doch das Ziel ist dasselbe: In einer Aktionswoche will die Polizei Temposündern auf die Spur kommen. Auch in Solingen und Remscheid ist die Polizei an der Aktion beteiligt.

05.08.2024 , 16:30 Uhr

Auch das Polizeipräsidium Wuppertal beteiligt sich am NRW-weiten Blitzermarathon. Foto: Angelika Warmuth/dpa Foto: dpa/Angelika Warmuth