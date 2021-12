Straßenverkehr in Solingen : Zehntausende am Werwolf zu schnell

Solingen Nächste Woche soll der Rat entscheiden, ob am Werwolf bald auch zu schnelle Verkehrsteilnehmer zur Kasse gebeten werden. Messungen der Stadt weisen darauf hin, dass viele Fahrer das dortige Tempolimit nicht allzu ernst nehmen.

Sollte der erst im vergangenen Jahr in Betrieb genommene Rotlichtblitzer an der Kreuzung Werwolf in der Solinger Innenstadt demnächst auch Temposünder ins Visier nehmen, könnte sich die Anlage für die Stadt zu einer sprichwörtlichen Goldader entwickeln. Denn wie Messungen in den vergangenen Wochen ergeben haben, halten sich viele Autofahrer nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km /h. So löste die Kamera der Blitzeranlage allein in dem Zeitraum von September bis Mitte November insgesamt bei 44.215 Fahrzeugen aus. Der schnellste Fahrer wurde dabei mit 95 km / h registriert.

Das geht aus der Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die bei der nächsten Sitzung des Stadtrates am 16. Dezember Thema sein wird. Dann soll die Politik ein weiteres Mal darüber entscheiden, ob mithilfe der Messtation zukünftig auch zu schnell fahrende Autos erfasst werden. Eine eigentlich bereits für Ende September vorgesehene Abstimmung war seinerzeit verschoben worden, weil die BfS / ABI-Fraktion noch Gesprächsbedarf in der Angelegenheit angemeldet hatte.

Tatsächlich ist die Stadt nach wie vor der Überzeugung, dass am Werwolf gehandelt werden muss. Aus diesem Grund geht die entsprechende Beschlussvorlage zur Umsetzung von Geschwindigkeitskontrollen nun erneut sowie in nicht veränderter Form in den Rat. Darin weißt das zuständige Ressort von Ordnungsdezernent Jan Welzel (CDU) unter anderem darauf hin, dass sich im direkten Umfeld der Kreuzung mit dem Gymnasium Schwertstraße, der August-Dicke-Schule und der Theodor-Heuss-Realschule gleich drei Schulen mit insgesamt rund 3000 Schülern befinden.

Dementsprechend plädiert die Stadtverwaltung für die „Scharfschaltung“ des Blitzers auch bei Tempoverstößen – obwohl der Kreuzungsbereich selbst kein besonderer Unfallschwerpunkt mehr ist. So heißt es nämlich in der Beantwortung der FDP-Anfrage, die Rotlichtüberwachung habe „zu einer Unfallreduzierung geführt“, nachdem „die Kreuzung am Werwolf Fahrtrichtung Schützenstraße durch die Unfallkommission, bei der auch die Polizei ordentliches Mitglied ist“, zuvor „als Unfallhäufungsstelle deklariert“ worden sei.

Im Klartext: Das Rathaus geht also weiter davon aus, dass die Überwachung der Rotphasen, die früher von eiligen Autofahrern nicht so genau genommen wurden, zu einer Entspannung der Lage geführt hat. Was indes einen gewissen Widerspruch zum Text der Beschlussvorlage darstellt. Denn dort teilte die Stadt Solingen noch im August / September mit, die Wahl des milderen Mittels, hier bislang nur Rotlichtverstöße zu messen“, habe nicht dazu geführt, „dass viele Verkehrsteilnehmer sich an die ortsübliche Geschwindigkeit halten“.

Diese wurde während des letzten auswertbaren Zeitraums in der Tat von etlichen Autofahrern überschritten. Zwar bewegten sich die meisten zwischen September und Mitte November anonym gemessenen Tempoübertretungen mit weniger als 10 km / h über der Höchstgeschwindigkeit im unteren Spektrum (42.410 Messungen). Doch immerhin 1697 Fahrzeuge waren zwischen 10 und 20 km / h zu schnell, derweil 91 Fahrer zwischen 20 und 30 km / h mehr auf dem Tacho hatten und 17 Verkehrsteilnehmer sogar mit 30 km / h und mehr registriert wurden.