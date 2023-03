Direkt am Ende einer 30er-Zone Dieser neue Blitzer bringt Solinger Autofahrer in Rage

Manche Verkehrsteilnehmer, die regelmäßig auf der Kohfurther Straße unterwegs sind, werden in den nächsten Wochen wahrscheinlich mit bangem Blick in ihre heimischen Briefkästen blicken. Denn seit ein paar Tagen steht an der Straße, die die L 74 mit der City verbindet, ein Blitzer der Stadt, der die Geschwindigkeiten der stadteinwärts fahrenden Autos misst. Schon etliche der Autofahrer dürften in die Falle gerauscht sein, ist der Blitzer doch direkt am Ende der 30er-Zone am Café Hubraum sowie in unmittelbarer Nähe zu jenem Verkehrsschild platziert, auf dem wieder 50 km/h als Höchstgeschwindigkeit angegeben ist.