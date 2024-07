Verwaltungsrat tagte in Mainmetropole Stadt-Sparkasse Solingen weist Kritik an Frankfurt-Reise zurück

Es war ein eher unüblicher Veranstaltungsort für den Verwaltungsrat eines kommunalen Geldinstituts. Und genau daran hat sich jetzt Kritik entzündet. Denn nachdem der Verwaltungsrat der Stadt-Sparkasse Solingen seine jährlich stattfindende zweitägige Klausurtagung in diesem Jahr nicht in der Klingenstadt, sondern in Frankfurt durhchgeführt hat, gibt es Kritik aus Teilen der Politik. So moniert beispielsweise ein Politiker, der selbst nicht dem Gremium angehört, die Reise passe wegen der damit verbundenen Kosten nicht in die Zeit.