Blauzungenkrankheit auch in Solingen „Die Tiere fallen um wie die Fliegen“

Trotz des Wirbels auf dem Hof bleibt sie die Ruhe selbst. Am Vorabend haben sie und ihre Familie die Tiere von der Weide geholt und in Gatter und Ställe eingeschlossen. Gar nicht so einfach bei freiheitsliebenden Schafen. Zwei Böcke sind mit der Impfung zuerst dran. Sie wirken nicht gerade glücklich in ihrem Behelfsgatter, in dem sie ausnahmsweise mal übernachten mussten. Und auch die Schafe im Stall springen auf und beäugen misstrauisch jede Bewegung, als der Tierarzt herein kommt.