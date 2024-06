Soziale Träger in Solingen Verbände sehen schwarz für Kitas und Ganztag

„Die gesamte soziale Infrastruktur in NRW steckt in einer bedrohlichen Krise und von der Landespolitik kommt nichts“, fasst Ulrike Kilp zusammen und erneuert damit die Kritik der Wohlfahrtsverbände an der Landesregierung. Die komme ihrer Verantwortung nicht nach, für eine ausreichende Finanzierung sozialer Angebote zu sorgen, ergänzt Tina Thiermann, Geschäftsführerin des Paritätischen. „Die Situation beschäftigt uns schon seit langem und ist nicht mehr tragbar“, sagt wiederum Dr. Thorsten Böth, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege in Solingen.